МОСКВА, 22 травня — . Президент Росії Володимир Путін привітав учасників XV засідання наради керівників органів безпеки і розвідувальних служб країн СНД, підкресливши, що нарада зарекомендувало себе як ефективний консультативний орган, текст телеграми опублікований на сайті Кремля.

© РИА Новини / Сергій ГунеевВ СНД створили єдину базу засуджених і розшукуваних за тероризм”За минулий термін нарада зарекомендувало себе як ефективний консультативний орган, що забезпечує оптимальні можливості для обговорення найбільш значущих професійних проблем і планування спільних дій в інтересах держав — учасниць Співдружності. Важливо, що робота наради будується у повній відповідності з такими базовими принципами роботи СНД, як рівноправність та облік позицій кожного з учасників”, — йдеться в посланні.

Також президент підкреслив, що складається сьогодні в світі ситуація диктує необхідність пошуку нових, ефективних шляхів реагування на сучасні виклики, серед яких терористична активність, зрощення радикальних угруповань з транснаціональною організованою злочинністю, незаконна міграція і наркотрафік, серйозні екологічні ризики.

© РИА Новини / Денис АбрамовРазведки країн СНД домовилися посилити спільну боротьбу з тероризмом”У цій ситуації перед країнами СНД стоять спільні цілі та завдання щодо забезпечення національної безпеки, захисту суверенітету і державних засад, прав та інтересів громадян. Вагому, визначальну роль при цьому повинні відігравати органи безпеки і розвідки, від яких вимагається все більш якісна і результативна робота по всіх основних напрямках діяльності”, — додав Путін.

Також він висловив надію, що ювілейне засідання пройде в конструктивному, плідній ключі і надасть імпульс співпраці та партнерству спеціальних служб країн СНД.