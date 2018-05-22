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У Болгарії закликали НАТО не залишати Балкани Росії

22.05.2018

В Болгарии призвали НАТО не оставлять Балканы РоссииВ країні закликали інші балканські країни продовжувати євроінтеграцію.

За словами міністра оборони країни Красиміра Каракачанова, політика Болгарії спрямована на приєднання всіх держав регіону до Євросоюзу і НАТО, однак їм заважають «треті чинники».

«Тут і вплив Туреччини, і вплив Росії на Балканах», — сказав він.

Він також закликав сусідів продовжувати чинити опір втручанню з боку.

«Не смійте відмовлятися, витримаєте, а колеги в Брюсселі нехай подумають (…), якщо пропустять Західні Балкани, то відбудеться зростання євроскептицизму», — додав політик.

Єврокомісія має намір прискорити процес приєднання до Євросоюзу країн, розташованих на заході Балканського півострова. Мова, зокрема, йшла про Сербії, Македонії, Албанії, Боснії і Герцеговині, а також про самопроголошеній Косово. Влітку 2017 року 29-м членом Північноатлантичного альянсу стала Чорногорія.

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