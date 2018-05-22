В країні закликали інші балканські країни продовжувати євроінтеграцію.

За словами міністра оборони країни Красиміра Каракачанова, політика Болгарії спрямована на приєднання всіх держав регіону до Євросоюзу і НАТО, однак їм заважають «треті чинники».

«Тут і вплив Туреччини, і вплив Росії на Балканах», — сказав він.

Він також закликав сусідів продовжувати чинити опір втручанню з боку.

«Не смійте відмовлятися, витримаєте, а колеги в Брюсселі нехай подумають (…), якщо пропустять Західні Балкани, то відбудеться зростання євроскептицизму», — додав політик.

Єврокомісія має намір прискорити процес приєднання до Євросоюзу країн, розташованих на заході Балканського півострова. Мова, зокрема, йшла про Сербії, Македонії, Албанії, Боснії і Герцеговині, а також про самопроголошеній Косово. Влітку 2017 року 29-м членом Північноатлантичного альянсу стала Чорногорія.