У Миколаєві у вівторок, 22 травня, співробітники відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ в Миколаївській області затримали на хабарі заступника директора Миколаївського обласного Центру зайнятості з господарської частини.
Затримання відбувалося під процесуальним керівництвом військової прокуратури Південного регіону безпосередньо в будівлі установи.
Зараз проводяться першочергові слідчі заходи.
Згідно інформації на сайті Центру зайнятості, заступником директора є Володимир Картавцев.
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