Повінь – зміна системи

Menu
Close

На хабарі попався заступник директора Миколаївського центру зайнятості

22.05.2018

На взятке попался замдиректора Николаевского центра занятости

У Миколаєві у вівторок, 22 травня, співробітники відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ в Миколаївській області затримали на хабарі заступника директора Миколаївського обласного Центру зайнятості з господарської частини.
 
Затримання відбувалося під процесуальним керівництвом військової прокуратури Південного регіону безпосередньо в будівлі установи.
 
Зараз проводяться першочергові слідчі заходи.
 
Згідно інформації на сайті Центру зайнятості, заступником директора є Володимир Картавцев.

Читайте також:   Чого ви чекаєте від Порошенка, якщо він заради грошей з дияволом угоду укладе?! Якщо ми мовчимо і не обороняємося – значить здаємося, — Хмара
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *