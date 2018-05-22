МЕХІКО, 22 травня — . Влада Венесуели вважають нові санкції, введені США проти країни після президентських виборів 20 травня, злочином проти людства, йдеться в комюніке венесуельського МЗС. © AP Photo / Ariana CubillosСанкции проти Венесуели контрпродуктивні, заявили в російському МЗС

“Ці незаконні і односторонні заходи являють собою злочин проти людства і перешкоджають праву на розвиток Венесуели, створюючи перешкоди для доступу населення до основних товарів”, — йдеться в повідомленні.

Президент США Дональд Трамп в понеділок підписав указ, яким заборонив громадянам та юридичним особам США операції з суверенним боргом Венесуели, а також операції з державними активами цієї країни.

“Венесуела в черговий раз засуджує систематичну кампанію агресії і ворожості американського режиму, який намагається карати венесуельський народ за здійснення ним священного і легітимного права на голосування”, — підкреслює МЗС країни.

У комюніке також звертається увага міжнародного співтовариства на загрозу світу, яку, як вважає Каракас, несе в собі “чільний, расистський і здійснює втручання режим, який сьогодні править у Вашингтоні, натхненний у своїх згубних претензії Ку-клукс-кланом”.