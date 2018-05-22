БРЮССЕЛЬ, 22 травня — . Спроби підриву ядерного угоди з Іраном можуть позначитися на перспективах переговорів з КНДР з ядерного роззброєння, заявив у вівторок на конференції в Брюсселі представник глави дипломатії ЄС Федерики Могерини.

© Fotolia / Вогпа_МігВице-президент Ірану: США слід відмовитися від погроз в адресу ТегеранаВо вівторок в Брюсселі проходить конференція, присвячена перспективам реалізації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ).

“Захист угоди про нерозповсюдження з Іраном являє собою спосіб підтримати перспективи денуклеаризації на Корейському півострові, на кону стоїть довіра до будь-якого процесу у сфері ядерного роззброєння. Підрив угоди з Іраном може лише ускладнити процес переговорів з КНДР”, — зачитав представник Могерини її звернення до учасників конференції.

© AFP 2018 / Atta КепагеПолитика США щодо Ірану будується на некомпетентності, заявив УльяновВ ньому наголошується, що гарантії нерозповсюдження забезпечують лише багатосторонні інструменти.

Раніше президент США Дональд Трамп прийняв рішення вийти з СВПД (Спільного всеосяжного плану дій), тоді як трійка європейських країн, Китай і РФ вирішили залишитися в угоді, закликавши Тегеран також дотримуватися угоди. В даний час сторони ведуть переговори про умови збереження угоди.