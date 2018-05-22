МОСКВА, 22 травня — . На Україні відбулися перші випробування американських ракетних комплексів Javelin, повідомляє прес-служба президента країни. © AFP 2018 / Sergey BobokJavelin – тільки початок: США “наситять” Україну своєю зброєю

“Главі держави були продемонстровані контрольні запуски по наземним цілям, які виконали українські військовослужбовці. Всі цілі були успішно вражені”, — йдеться в повідомленні.

За словами Петра Порошенка, завдяки Javelin бойові можливості підрозділів ракетних військ і артилерії значно зросли”. При цьому український лідер зазначив, що комплекси потрібні в цілях оборони.

Порошенко додав, що випробування Javelin — “символ співпраці з американськими партнерами”.

Поставки озброєнь на Україну

© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper”Невипадковий збіг”: експерт прокоментував поставки Javelin УкраинеАмериканская адміністрація в 2017 році схвалила постачання Києву зброї, у тому числі переносних протитанкових ракетних комплексів. В кінці квітня офіційний представник Держдепартаменту повідомив, що Javelin вже доставлені на Україну. При цьому Вашингтон підкреслив, що Київ не може використовувати комплекси на лінії зіткнення в Донбасі.

У самопроголошеній Донецької народної республіки заявили, що поставки американської зброї Україні можуть призвести до загострення ситуації на сході країни.

Росія неодноразово застерігала від поставок озброєнь Києву через побоювання ескалації конфлікту в Донбасі. Негативно поставилися до цієї ідеї і більшість європейських політиків. Так, за словами колишнього голови ОБСЄ, президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера, це буде дуже ризикованим і контрпродуктивним шляхом виходу з кризи.

© РИА Новини / Віталій Подвицкий “Стратегічне планування