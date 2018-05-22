ДОНЕЦЬК, 22 травня — . Яка вибухнула в автобусі в Дебальцеве граната перебувала в рюкзаку одного зі школярів, заявив журналістам представник самопроголошеної Донецької народної республіки в Спільному центрі з контролю і координації (СЦКК) режиму припинення вогню. Михайло ВоскресенскийВ Дебальцеве при вибуху гранати постраждав чоловік

“️В результаті вибуху загинув один і поранено троє дітей, учнів 8-го класу школи №5 Дебальцеве… Діти їхали додому з школи, в рюкзаку одного з них була граната. У результаті детонації стався вибух”, — заявив представник відомства.

У вівторок представництво ДНР в СЦКК заявило про вибух в пасажирському автобусі в місті Дебальцеве. Раніше Моз ДНР повідомив, що в результаті вибуху постраждали двоє дітей, постраждалі госпіталізовані міськлікарні № 1 міста Єнакієве, стан важкий, їм надається екстрена медична допомога.

“Закликаємо батьків та педагогів вести роз’яснювальні бесіди з дітьми щодо недопущення нещасних випадків з вибухонебезпечними предметами” — додав представник відомства.