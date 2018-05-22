ДОНЕЦЬК, 22 травня — . Літня мешканка селища Яковлівка Ясинуватського району отримала поранення в результаті мінометного обстрілу з боку українських силовиків, заявив журналістам представник ДНР в Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню. CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / В ДНР заявили, що зафіксували застосування ЗСУ боєприпасів з шрапнеллю

“О 17.30 мск з боку ВСУ (збройні сили України) був обстріляний населений пункт Яковлівка з використанням міномета калібру 120 мм. В результаті обстрілу поранення отримала мирна мешканка 1944 року народження”, — заявив представник.

За його словами, постраждала на місці була надана невідкладна медична допомога.