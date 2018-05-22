БРЮССЕЛЬ, 22 травня — , Олександр Шишло. Компанія Facebook видалила в першому кварталі 2018 року 180 мільйонів фальшивих акаунтів, повідомив у вівторок глава соціальної мережі Марк Цукерберг.

© AP Photo / Jeff Chiu, FileСМИ повідомили про масштабну витоку особистих даних користувачів Facebook”протягом першого кварталу ми видалили близько 180 мільйонів фальшивих акаунтів”, — заявив Цукерберг, відповідаючи на запитання голів фракцій Європарламенту в Брюсселі.

Європарламент запросив Цукерберга в Брюссель, щоб він особисто відповів на запитання голів фракцій асамблеї у зв’язку з розслідуванням масштабів витоків із Facebook персональних даних громадян Євросоюзу, яке було розпочато у зв’язку зі скандалом навколо діяльності британської маркетингової компанії Cambridge Analytica. В ЄС хочуть знати, не використовувалися дані користувачів Facebook в ході президентських виборів в США і під час референдуму щодо виходу Великобританії з ЄС.