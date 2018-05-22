МОСКВА, 22 травня — . Під Горлівкою за добу при спробі настання загинули близько двадцяти українських силовиків. Про це заявив заступник командуючого оперативним командуванням ДНР Едуард Басурин. Сергій Аверин”Петля навколо Донецька”: Київ пішов ва-банк
За його словами, силам ДНР вдалося зірвати план Києва зміцнитися на пануючих висотах і увійти в Горлівку.
Басурин також повідомив, що ополченці знищили танк, БМП і станцію контрбатарейної боротьби, “за допомогою якої українські силовики коригували вогонь артилерії по мирним жителям”.
Петля навколо Донецька
Раніше джерело в штабі Операції об’єднаних сил розповів виданню “Страна.иа” про цілях настання силовиків. За його словами, вони хочуть затягнути петлю навколо Донецька.
“Горлівка оточена вигідними висотами, в тому числі в селищі Південний, той, хто володіє опорними позиціями на цих висотах, по суті, володіє містом. З них легко прострілюється все місто”, — зазначив офіцер.
Як підкреслив співрозмовник видання, якщо силовики візьмуть під контроль висоти, саму Горлівку армія ДНР здасть без бою, оскільки “гинути там немає сенсу”.© AP Photo / Tony ChuzavkovВ ДНР заявили про спроби ВСУ приховати істотні втрати в Донбасі
Джерело назвав Горлівку стратегічним плацдармом для наступу на Дебальцеве та Єнакієва, а потім — на Донецьк.
“ВСУ формально не порушує мінських домовленостей — висоти навколо Горлівки відносяться до так званій сірій зоні. І ми маємо повне право зайняти “сіру зону”, таке пересування настанням як би не вважається”, — додав офіцер.
Причини загострення
Політолог Максим Жаров в ефірі радіо Sputnik припустив, що загострення ситуації на південному сході України пов’язане з приїздом в регіон спецпредставника США по Україні Курта Волкера. За його словами, це провокує влади ЛНР і ДНР на виконання Мінських угод за варіантом компромісу, що влаштовує Київ і не устраивающему республіки. Валерій Мельников”Хапаємо дітей і біжимо!”: жінки в Донбасі народжують під кулями
Як зазначив політолог, кожен раз, коли Волкер приїжджає на Україну, Київ починає намагатися зрушувати лінію фронту, намагатиметься захоплювати “сірі зони”, які знаходяться поруч з лінією розмежування, визначеної Мінськими угодами.
Ілюстрація єдиного сценарію
Свою точку зору на причини загострення в Донбасі також висловив політолог Семен Уралов.
Він зазначив, що сили ЗСУ активізуються під тиском зовнішньополітичних. За його словами, в цей раз одним з факторів став готується Чемпіонат світу з футболу. Віра КостамоСвятые божевільні: волонтери на лінії вогню
“У цьому зв’язку закручуються різні лінії — британська лінія, пов’язана з трохи подзатихшим зараз “справою Скрипалів”, окремо є лінія, пов’язана з тиском на російських бізнесменів через санкційні списки… І просто в цьому всьому відведена роль такого “застрельщика”, “винуватця””, — вважає політолог.
Він уклав, що загострення в Донбасі — це просто ілюстрація єдиного сценарію.
Ситуація на лінії зіткнення загострилася на минулих вихідних, коли ВСУ кілька разів обстріляли Горлівку, розташовану в 40 кілометрах на північ від Донецька. У ДНР заявили, що відбили напад і повністю контролюють ситуацію.Мінські угоди