МОСКВА, 22 травня — . Під Горлівкою за добу при спробі настання загинули близько двадцяти українських силовиків. Про це заявив заступник командуючого оперативним командуванням ДНР Едуард Басурин. Сергій Аверин”Петля навколо Донецька”: Київ пішов ва-банк

За його словами, силам ДНР вдалося зірвати план Києва зміцнитися на пануючих висотах і увійти в Горлівку.

Басурин також повідомив, що ополченці знищили танк, БМП і станцію контрбатарейної боротьби, “за допомогою якої українські силовики коригували вогонь артилерії по мирним жителям”.

Петля навколо Донецька

Раніше джерело в штабі Операції об’єднаних сил розповів виданню “Страна.иа” про цілях настання силовиків. За його словами, вони хочуть затягнути петлю навколо Донецька.

“Горлівка оточена вигідними висотами, в тому числі в селищі Південний, той, хто володіє опорними позиціями на цих висотах, по суті, володіє містом. З них легко прострілюється все місто”, — зазначив офіцер.

Як підкреслив співрозмовник видання, якщо силовики візьмуть під контроль висоти, саму Горлівку армія ДНР здасть без бою, оскільки “гинути там немає сенсу”. © AP Photo / Tony ChuzavkovВ ДНР заявили про спроби ВСУ приховати істотні втрати в Донбасі

Джерело назвав Горлівку стратегічним плацдармом для наступу на Дебальцеве та Єнакієва, а потім — на Донецьк.

“ВСУ формально не порушує мінських домовленостей — висоти навколо Горлівки відносяться до так званій сірій зоні. І ми маємо повне право зайняти “сіру зону”, таке пересування настанням як би не вважається”, — додав офіцер.

Причини загострення

Політолог Максим Жаров в ефірі радіо Sputnik припустив, що загострення ситуації на південному сході України пов’язане з приїздом в регіон спецпредставника США по Україні Курта Волкера. За його словами, це провокує влади ЛНР і ДНР на виконання Мінських угод за варіантом компромісу, що влаштовує Київ і не устраивающему республіки. Валерій Мельников”Хапаємо дітей і біжимо!”: жінки в Донбасі народжують під кулями

Як зазначив політолог, кожен раз, коли Волкер приїжджає на Україну, Київ починає намагатися зрушувати лінію фронту, намагатиметься захоплювати “сірі зони”, які знаходяться поруч з лінією розмежування, визначеної Мінськими угодами.

Ілюстрація єдиного сценарію

Свою точку зору на причини загострення в Донбасі також висловив політолог Семен Уралов.

Він зазначив, що сили ЗСУ активізуються під тиском зовнішньополітичних. За його словами, в цей раз одним з факторів став готується Чемпіонат світу з футболу. Віра КостамоСвятые божевільні: волонтери на лінії вогню

“У цьому зв’язку закручуються різні лінії — британська лінія, пов’язана з трохи подзатихшим зараз “справою Скрипалів”, окремо є лінія, пов’язана з тиском на російських бізнесменів через санкційні списки… І просто в цьому всьому відведена роль такого “застрельщика”, “винуватця””, — вважає політолог.

Він уклав, що загострення в Донбасі — це просто ілюстрація єдиного сценарію.

Ситуація на лінії зіткнення загострилася на минулих вихідних, коли ВСУ кілька разів обстріляли Горлівку, розташовану в 40 кілометрах на північ від Донецька. У ДНР заявили, що відбили напад і повністю контролюють ситуацію. Мінські угоди