БРЮССЕЛЬ, 22 травня — , Олександр Шишло. Голова найбільшої соціальної мережі Марк Цукерберг заявив у вівторок, що компанія Facebook забезпечить дотримання який набирає чинності з 25 травня регламенту Євросоюзу про захист персональних даних (General Data Privacy Regulations). © AP Photo / Paul ЅакимаБританские депутати передали в Facebook і в ЄП список питань до Цукербергу

“Ми будемо виконувати (цей регламент — ред.) з 25 травня”, — заявив Цукерберг, відповідаючи на певні запитання голів фракцій Європарламенту в Брюсселі.

Новий регламент про захист даних в ЄС зобов’язує компанії встановлювати орієнтовані на споживача налаштування захисту персональних даних. Зокрема, користувачі отримають право на повне видалення персональної інформації, а для використання персональних даних осіб молодше 16 років потрібен дозвіл батьків або опікунів. У разі порушень вимог регламенту компанії можуть бути оштрафовані на суму до 20 мільйонів євро або до 4% річного обороту в залежності від тяжкості порушення.