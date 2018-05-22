Довгоочікувана зустріч перебуває під загрозою.

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 22 травня, повідомив, що його зустріч з лідером Північної Кореї (КНДР Кім Чен Ином може бути перенесена на пізніший термін.

“Зустріч може не відбутися 12 червня”, – заявив Трамп. Крім того, він зазначив, що саміт може відбутися пізніше. “Відбудеться він (саміт, – ред.) чи ні, ви дізнаєтеся зовсім скоро. Якщо він не пройде (12 червня, – ред.), може, він пройде пізніше… Ми подивимося, що станеться – вийде чи ні. Якщо вийде, то буде добре. Це буде здорово для Північної Кореї. Якщо цього не відбудеться, то теж не страшно. Будь що буде”, – сказав Трамп.

Нагадаємо, помічники президента США все більше сумніваються, що його зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином відбудеться. Так, офіційні особи США вважають, що саміт може не відбутися.

Однією з причин цього є заяви північнокорейської сторони. Крім того, у Трампа сумніваються, що Північна Корея готова відмовитися від ядерної зброї. Трамп раніше повідомив, що його зустріч з Кім Чен Ином, на якій повинні обговорюватися перспективи повної денуклеаризації Корейського півострова, пройде в Сінгапурі 12 червня.