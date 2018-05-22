З’явиться більше тисячі точок Wi-Fi по всій Європі.

У країнах ЄС стане більше точок з безкоштовним Wi-Fi інтернетом в громадських місцях – парках, на площах, в громадських будівлях. До літа 2018 року муніципалітети будуть подавати заявку на фінансування такої точки в рамках європейського проекту WiFi4EU.

В результаті першої хвилі проекту з’явиться більше тисячі точок Wi-Fi по всій Європі. Вони будуть безкоштовні, без реклами при підключенні і не стануть збирати дані користувачів для комерційного використання (наприклад, для продажу компаніям, які займаються настройкою реклами). Ці Wi-Fi точки не будуть дублювати існуючі безкоштовні громадські мережі аналогічної якості.

Фінансування в рамках проекту WiFi4EU розраховане мінімум на 3 роки безкоштовної роботи точки. Протягом найближчих 2 років буде організовано ще 4 хвилі, коли інші муніципалітети зможуть подати заявки на фінансування.