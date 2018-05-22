МОСКВА, 22 травня — . Прокуратура Німеччини почала попереднє розслідування відносно глави федерального відомства у справах міграції та біженців (BAMF) Ютти Кордт на тлі підозр про махінації при наданні притулку мігрантам, пише видання Bild з посиланням на представника прокуратури Нюрнберга. © AP Photo / Markus SchreiberЧасть біженців, які прибули в Німеччину, були терористами

Минулого тижня BAMF заявило, що перевірить 18 тисяч позитивних рішень про надання притулку біженцям, прийнятих з 2000 року.

Зазначається, що розслідування проводиться прокуратурою Нюрнберга. Кордт підозрюється в пособництві “нелегального перебування” ряду осіб на території Німеччини. Крім того, слідство проводиться щодо ще трьох співробітників відомства, які займають керівні пости.

© AP Photo / Markus SchreiberГлава МВС Німеччини хоче посилити правила висилки мігрантів, пишуть СМИРанее стало відомо, що прокуратура Бремена почала розслідування відносно колишньої керівної співробітниці BAMF, яку підозрюють у тому, що вона з 2013 по 2016 рік в 1200 випадках безпідставно схвалила заявки на надання статусу біженця. Справа ведеться у зв’язку з підозрою у хабарництві і підбурюванні до незаконної подачі заяв про надання притулку, скоєному групою осіб.

У квітні МВС Німеччини повідомило, що буде проведена перевірка 4,5 тисячі рішень філії BAMF в Бремені.