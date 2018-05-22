ДОНЕЦЬК, 22 травня — . У самопроголошеній Донецької народній республіці готові підтримати всі мирні ініціативи Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ для стабілізації ситуації в районі Донецької фільтрувальної станції, заявив керівник представництва ДНР в Спільному центрі з контролю і координації (СЦКК) режиму припинення вогню Руслан Якубов. Ігор МасловКиев відкинув пропозиції по Донецькій фільтрувальної станції, заявили в ДНР

“Представництво ДНР в СЦКК і в переговорному процесі висловило готовність республіки підтримати всі мирні ініціативи, спрямовані на нейтралізацію ескалації та відновлення стабільної роботи Донецької фільтрувальної станції”, — заявив Якубов журналістам у вівторок.

Він пояснив, що ДНР солідарна з позицією ОБСЄ в питанні розведення сил і засобів в районі Донецької фільтрувальної станції. Якубов вважає, що цей крок є єдиним мирним шляхом вирішення ситуації в цьому районі. Він зазначив, що необхідно прийняти “дорожню карту” для контролю і виконання домовленості.

“Розвести сили і засоби, відвести заборонену озброєння по всій лінії зіткнення, не проводити наступальні дії, не відкривати вогонь у відповідь і інші заходи контролю повинні бути виконані сторонами дзеркально і симетрично”, — підкреслив Якубов. Раніше представництво ДНР в СЦКК констатувало, що Київ не виконує додаткові заходи контролю для стабілізації обстановки, запропоновані представниками ОБСЄ, зокрема, і в районі Донецької фільтрувальної станції.

Донецька фільтрувальна станція забезпечує водою близько 400 тисяч жителів Донецька, Авдіївки, Ясинуватій і ряд інших населених пунктів по обидві сторони лінії зіткнення. Робота станції за час конфлікту в Донбасі неодноразово призупинялася через обстріли.