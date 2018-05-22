ВАШИНГТОН, 22 травня — . Новий держсекретар США Майк Помпео збільшить продажу американської зброї за кордоном, що в перспективі може за певних умов негативно позначитися на репутації США, вважає американський сенатор-демократ Кріс Мерфі.

© REUTERS / Gene BlevinsВоенный експерт: у США дуже переживають з приводу наших військових об’єктів”Помпео може бути ефективніше (попереднього держсекретаря Рекса) Тіллерсона просуванні угод з озброєнь”, — сказав Мерфі, виступаючи на конференції у Вашингтоні. За його словами, цьому сприяє те, що Помпео бачить американський вплив у світі лише через призму військової могутності. Помпео отримав репутацію “яструба” в зовнішній політиці коли був конгресменом і директором ЦРУ.

Мерфі нагадав, що США продають зброю в 63 країни і є найбільшим експортером зброї у світі. Випущена в травні директива адміністрації Трампа, що полегшує продаж військових технологій, буде означати зростання прибутку для небагатьох великих оборонних компаній, “але не без зростання жертв серед цивільного населення”, попередив сенатор.

© AFP 2018 / Genya SavilovПоставки американського зброї Україні посилили конфлікт, заявили в ДНРПо його словами, це може позначитися на репутації США. “У цьому небезпечному бізнесі недостатньо нагляду та застосування принципів відповідальності. Коли падають бомби, з ними асоціюють США, які потім стикаються з наслідками нерегульованих продажу зброї”, — сказав Мерфі.

Ряд неурядових організацій раніше критикували США за продаж зброї ряду країн, які ведуть військові операції в інших країнах — наприклад, Саудівської Аравії, яка втягнута в конфлікт з хуситами в Ємені.

CC0 / U. S. Army/Pfc. Josselyn Fuentes / Сенатор: США експортують “епідемію насильства” в інші страныДля того, щоб боротися з проблемами торгівлі зброєю в усьому світі, сенатор запропонував зробити три кроки. Насамперед, він рекомендує переглянути позицію США з Міжнародного договору про торгівлю зброєю, який США підписали, але не ратифікували. Крім того, він пропонує посилити норми закону США (так званий закон Ліхі), який забороняє держдепартаменту і Пентагону надавати військову допомогу іноземним силам безпеки, що порушує права людини. По-третє, Мерфі виступає за більш активне застосування існуючих регулюючих функцій, закладених в законі про експорт озброєнь.