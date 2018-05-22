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Помпео збільшить продажу американської зброї за кордоном, вважає сенатор

22.05.2018

ВАШИНГТОН, 22 травня — . Новий держсекретар США Майк Помпео збільшить продажу американської зброї за кордоном, що в перспективі може за певних умов негативно позначитися на репутації США, вважає американський сенатор-демократ Кріс Мерфі.

США запустили на орбиту разведывательный спутник© REUTERS / Gene BlevinsВоенный експерт: у США дуже переживають з приводу наших військових об’єктів”Помпео може бути ефективніше (попереднього держсекретаря Рекса) Тіллерсона просуванні угод з озброєнь”, — сказав Мерфі, виступаючи на конференції у Вашингтоні. За його словами, цьому сприяє те, що Помпео бачить американський вплив у світі лише через призму військової могутності. Помпео отримав репутацію “яструба” в зовнішній політиці коли був конгресменом і директором ЦРУ.

Мерфі нагадав, що США продають зброю в 63 країни і є найбільшим експортером зброї у світі. Випущена в травні директива адміністрації Трампа, що полегшує продаж військових технологій, буде означати зростання прибутку для небагатьох великих оборонних компаній, “але не без зростання жертв серед цивільного населення”, попередив сенатор.

Военнослужащий украинской армии готовится к стрельбе миномета. © AFP 2018 / Genya SavilovПоставки американського зброї Україні посилили конфлікт, заявили в ДНРПо його словами, це може позначитися на репутації США. “У цьому небезпечному бізнесі недостатньо нагляду та застосування принципів відповідальності. Коли падають бомби, з ними асоціюють США, які потім стикаються з наслідками нерегульованих продажу зброї”, — сказав Мерфі.

Ряд неурядових організацій раніше критикували США за продаж зброї ряду країн, які ведуть військові операції в інших країнах — наприклад, Саудівської Аравії, яка втягнута в конфлікт з хуситами в Ємені.

Американский военнослужащий с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) Javelin. CC0 / U. S. Army/Pfc. Josselyn Fuentes / Сенатор: США експортують “епідемію насильства” в інші страныДля того, щоб боротися з проблемами торгівлі зброєю в усьому світі, сенатор запропонував зробити три кроки. Насамперед, він рекомендує переглянути позицію США з Міжнародного договору про торгівлю зброєю, який США підписали, але не ратифікували. Крім того, він пропонує посилити норми закону США (так званий закон Ліхі), який забороняє держдепартаменту і Пентагону надавати військову допомогу іноземним силам безпеки, що порушує права людини. По-третє, Мерфі виступає за більш активне застосування існуючих регулюючих функцій, закладених в законі про експорт озброєнь.

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