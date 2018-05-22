ВАШИНГТОН, 22 травня – . Президент США Дональд Трамп заявив, що ставлення лідера КНДР Кім Чен Ина до переговорів з США змінилося після другого візиту в Китай і переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном.

© AP Photo / Lee Jin-мапТрамп допустив, що зустріч з Кім Чен Ином в червні не відбудеться”Я трохи засмучений, тому що коли Кім Чен Ин зустрічався з президентом Сі в Китаї другий раз, я думаю, що було невелика зміна у відношенні Кім Чен Ина (до переговорів з США – ред.). Мені це не подобається… І я сподіваюся, що це не так”, — сказав він у вівторок журналістам під час зустрічі з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном.

За його словами, друга зустріч була для всіх сюрпризом. Трамп зазначив, що “не звинувачує нікого”, назвавши при цьому голови КНР “гравцем в покер світового рівня”.

© РИА Новини / Олексій АгарышевСША як і раніше ведуть підготовку до саміту з КНДР, заявив ПенсРанее повідомлялося, що голова КНР Сі Цзіньпін і лідер КНДР Кім Чен Ин провели переговори в портовому місті Далянь провінції Ляонін на північному сході Китаю.

Президент США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин мають намір зустрітися 12 червня в Сінгапурі. Минулого тижня КНДР пригрозила скасувати саміт, пославшись на чергові військові навчання США і Південної Кореї.