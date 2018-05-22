БРЮССЕЛЬ, 22 травня — . Компанія Facebook бачить для себе пріоритетом не допустити використання соцмережі для втручання в якісь вибори, заявив у вівторок, виступаючи в Європарламенті (ЄП), глава компанії Марк Цукерберг.

© AP Photo / Noah BergerFacebook видалила 180 мільйонів фальшивих акаунтів, повідомив Цукерберг”Багато задають запитань про вибори. Я знаю, в ряді країн Європи, Словенії, Швеції, Латвії, Естонії, Бельгії, Польщі пройдуть вибори, і вибори в Європарламент в 2019 році. Можу сказати, що стосується нашої компанії, то ми повинні зробити так, щоб запобігти чиї б то не було спроби втручатися у вибори”, — заявив Цукерберг, вказавши, зокрема, на звинувачення на адресу РФ у втручання у вибори в США в 2016 році.

У травні 2019 року мають відбутися чергові вибори в Європарламент.

© AFP 2018 / Kimihiro НоѕһіпоЦукерберг пообіцяв, що Facebook буде дотримуватися регламенту про захист данныхРазведка США раніше звинуватила Росію у втручанні у вибори в США, хоча уточнила, що не знайшла жодних свідчень того, щоб це втручання вплинуло на результат голосування. Москва неодноразово спростовувала ці звинувачення, а прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков називав їх “абсолютно голослівними”.

Раніше єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова заявляла, що Єврокомісія планує у зв’язку зі скандалом навколо Facebook провести спеціальну нараду з представниками виборчкомів по проблемі впливу соцмереж і поширюваної інформації на вибори.