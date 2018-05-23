ЛОНДОН, 22 травня — , Денис Ворошилов. У русофобском угарі уряд Великобританії ставить під загрозу репутацію Сполученого Королівства не тільки як партнера в міжнародних справах, але і як держави, що дотримується принципу верховенства права. Алекс МакнотонЭксперт: у Великобританії шукають привід “підібратися” до російських грошей

Так прес-секретар посольства РФ в Лондоні прокоментував недавні висловлювання глави британського МЗС Бориса Джонсона про посилення санкцій проти РФ.

Раніше, перебуваючи в Аргентині, Джонсон не виключив посилення санкцій проти Росії, після того, як Британія вийде з ЄС і зможе діяти самостійно.

© РИА Новини / Олексій ФилипповПосольство Росії відреагувало на доповідь британського парламенту”Ми стаємо свідками того, як в русофобском угарі уряд ставить під загрозу репутацію Великобританії не лише як партнера у міжнародних справах (це ми бачили у випадку з підключенням союзників до реакції на інцидент в Солсбері, який, як всім стає ясно, є провокацією британських спецслужб), але й як держави, що сповідує принципи верховенства права, рівності всіх перед законом, непорушності власності і свободи економічної конкуренції”, — відповів прес-секретар на питання про висловлювання Джонсона.

За його словами, в посольстві звернули увагу на заяви британського міністра про бажання “навалитися на близьких людей Путіна”.

© РИА Новини / Алекс МакнотонЕС обговорить пропозицію Британії про посилення антиросійських санкцій”Сприймаємо їх як продовження нічим не обґрунтованою агресивної лінії консервативного уряду щодо Росії. Особливо показово, що глава Форін-офісу нарікає на законодавчі обмеження, які, мовляв, заважають Лондону приймати більш жорсткі заходи проти нашої країни”, — сказав прес-секретар.

“Навряд чи цей шлях допоможемо реалізувати ідею “глобальної Британії” після виходу з Європейського союзу”, — додав він.

У понеділок міжнародний комітет британського парламенту закликав уряд запровадити санкції проти більшого числа осіб, пов’язаних з владними структурами Росії, а також порушують права людини, та посилити їх.