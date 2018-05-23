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При стрільбі у Панама Сіті у Флориді постраждала одна людина

23.05.2018

ВАШИНГТОН, 22 травня — . У місті Панама Сіті в штаті Флорида у вівторок сталася стрілянина, в результаті якої постраждала одна людина, повідомляє департамент поліції міста.

Сотрудники правоохранительных органов Флориды на месте стрельбы. © AFP 2018 / Mandel NganВо Флориді в одному з житлових кварталів міста Панама Сіті сталася стрілянина”Поліція Панама Сіті вважає, що підозрюваний забарикадувався в квартирі в районі Бек-авеню і 23-ї вулиці… На даний момент один цивільний отримав незначні поранення”, — говориться в повідомленні поліції.

На місце події прибули посилені патрулі поліції, включаючи спецназ та вибухотехніків.

За інформацією телеканалу WJHG, очевидці повідомляють про близько 50 пострілах. Найближчі до місця події школи закриті і не випускають учнів на вулицю.

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