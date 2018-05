ВАШИНГТОН, 22 травня — . У місті Панама Сіті в штаті Флорида у вівторок сталася стрілянина, в результаті якої постраждала одна людина, повідомляє департамент поліції міста.

© AFP 2018 / Mandel NganВо Флориді в одному з житлових кварталів міста Панама Сіті сталася стрілянина”Поліція Панама Сіті вважає, що підозрюваний забарикадувався в квартирі в районі Бек-авеню і 23-ї вулиці… На даний момент один цивільний отримав незначні поранення”, — говориться в повідомленні поліції.

На місце події прибули посилені патрулі поліції, включаючи спецназ та вибухотехніків.

За інформацією телеканалу WJHG, очевидці повідомляють про близько 50 пострілах. Найближчі до місця події школи закриті і не випускають учнів на вулицю.

Still a very active situation near 23rd Street and Beck Avenue and Panama City. Witnesses reported 50-100+ shots fired. At least one injury reported. Avoid the area. Tune into NewsChannel 7 for live coverage. We have reporters on scene. pic.twitter.com/V4UrD9N8Cd

— WJHG-TV (@WJHG_TV) 22 травня 2018 р.