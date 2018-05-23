ЖЕНЕВА, 22 травня — , Єлизавета Ісакова. Міжнародна організація з міграції (МОМ) повідомила про порятунок 386 мігрантів в пустелі Республіки Нігер. © AFP 2018 / Aris МеѕѕіпіѕБолее 100 мігрантів врятували поблизу узбережжя Лівії в Середземному морі

Згідно інформації, опублікованій на сторінці в Facebook місії МОМ в Нігері, рятувальна операція відбулася минулого тижня в регіоні Агадеш.

Співробітники місії подолали відстань у 213 км в пустелі між містами Арлит і Ассамака, де було виявлено 386 мігрантів із сусідніх країн. Люди залишилися в пустелі з малим запасом води, без їжі і документів. Всі вони були перевезені в Арлит.

Велика частина з виявлених мігрантів погодилася взяти участь у програмі добровільного повернення на батьківщину, яка здійснюється спільно МОМ та Євросоюзом. В даний час люди перебувають у транзитному центрі МОМ в Арлите.