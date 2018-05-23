ВАШИНГТОН, 22 травня — . США продовжують готуватися до саміту з лідером КНДР Кім Чен Ином, заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс. © AP Photo / Ahn Young-јоопТрамп заявив, що ставлення Кім Чен Ина до переговорів з США змінилося

“Ми продовжуємо готуватися, подивимося, що станеться”, — сказала Сандерс на брифінгу у вівторок.

Раніше Білий дім оголосив, що президент США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин мають намір зустрітися 12 червня в Сінгапурі.

Минулого тижня КНДР пригрозила скасувати саміт, пославшись на чергові військові навчання США і Південної Кореї.

Трамп зустрівся у вівторок у Вашингтоні з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном.