ЛОНДОН, 22 травня – , Марія Тютюн. Голова комітету з цифровим технологіям, культури, спорту та ЗМІ палати громад британського парламенту Деміан Грін розкритикував те, як у вівторок допитали засновника Facebook Марка Цукерберга європарламентарі.

© AP Photo / Steven ЅеппеЦукерберг: треба не дати використовувати Facebook для втручання в выборыКомитет проводить розслідування під назвою “Фейкові новини”. В його рамках парламентарії вивчають, в тому числі, питання про нібито мало місце втручання Росії референдум з Brexit 2016 року. В кінці квітня перед комітетом виступив директор Facebook за технологіями Майк Шрепфер, однак його відповіді визнали незадовільними. Тепер комітет вимагає від Цукерберга особисто відповісти на питання британських депутатів. До сьогоднішнього виступу засновника Facebook в Європарламенті комітет передав питання, які хотів би задати Цукербергу.

“Яка втрачена можливість для перевірки по багатьом важливим питанням, заданим європарламентарями… На жаль, формат питань дозволив панові Цукербергу вибирати, на що відповідати, і не відповідати по кожному окремому пункту”, — йдеться в заяві Коллінза, переданому в .

© AFP 2018 / Kimihiro НоѕһіпоЦукерберг заявив про вжиття заходів для недопущення витоку даних разработчикамОн зазначив, що недостатньо були розкриті такі теми, як “тіньові” сторінки, обмін інформацією між WhatsApp і Facebook, можливість відписатися від політичної реклами і “істинний масштаб порушень у тому, що стосується даних, на платформі”.

“Я передаю явне розчарування колег в кімнаті, чувствовавших, що дискусія заглушається. Настав час містерові Цукербергу погодитися виступити перед комітетом по цифровим технологіям, культури, спорту та ЗМІ, щоб дати користувачам Facebook відповіді на питання, які вони заслуговують”, — зазначив Експерт.