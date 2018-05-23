Відповідне розпорядження підписав мер міста.

Мер Нью-Йорка віддав розпорядження співробітникам поліції не заарештовувати тих, хто вживає марихуану в громадських місцях. Замість затримань поліцейські відтепер видаватимуть порушників порядку в суд.

«Використання марихуани в рекреаційних цілях зовсім скоро стане легальним в штаті. Дуже важливо підготувати до цього наших громадян», — заявив глава нью-йоркської адміністрації Білл Де Блазіо.

Поліцейський департамент Нью-Йорка вже почав роботу з перегляду системи покарань за вживання і зберігання канабісу. Проект нових запобіжних заходів нададуть меру протягом 30 днів.

«Робоча група переглядає політику департаменту щодо зберігання і вживання марихуани, — доповів представник поліції Філ Вальзак (Phil Walzak). — Ми повинні переконатися, що правозастосування ґрунтується на справедливості та довірі поліцейським».

Однак до тих пір, поки зміни щодо вживання наркотику в громадських місцях офіційно вступлять в силу, городянам як і раніше загрожує арешт за вживання марихуани на публіці.