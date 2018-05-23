МОСКВА, 22 травня — . Жителі міста Лейк Уорт, штат Флорида помилково отримали розсилку з повідомленням про напад зомбі, повідомляє видання Palm Beach Post. © AP Photo / Ringo HW СһіиИлон Маск розповів про продажі вогнеметів для “зомбі-апокаліпсису”

Як пише видання, повідомлення були розіслані вночі в неділю під час відключення електроенергії. Розсилку отримали близько 7,8 тисяч чоловік.

Пізніше влада міста повідомили, що повідомлення були відправлені ненавмисне. “Я хочу підкреслити, що в Лейк Уорт немає ніякої активності зомбі, приносимо вибачення за повідомлення”, — повідомив співробітник громадської інформації Бен Керр.

Подача електроенергії була відновлена через 27 хвилин.