МАДРИД, 22 травня – . Страйк суддів і прокурорів відбулася у вівторок в Іспанії, вимоги страйкуючих – незалежність судових органів і поліпшення умов праці.

© AP Photo / Paul WhiteПремьер Іспанії закликав якомога швидше створити уряд КаталонииОрганизаторами страйку виступили сім асоціацій, в ній взяли участь 65% суддів країни (3 537 з 5 407) і 52% прокурорів (1297 з понад 2,5 тисяч), свідчать дані асоціації “Судді для демократії”.

Ця перша широкомасштабна страйк представників судових органів з 2013 року.

Починаючи з березня, щоправда, судді проводили різні акції, найбільша 10 травня була викликана заявами міністра юстиції країни Рафаеля Катала щодо одного із суддів, який виступив з окремою думкою у гучній справі про зґвалтування 18-річної дівчини в Памплоні. Тоді прокуратура вимагала визнати цей злочин, учасниками якого стали п’ять чоловіків, груповим згвалтуванням. В результаті судді не знайшли цього складу злочинів, обвинувачених засудили за статтею “сексуальні домагання” до дев’яти років ув’язнення кожного (замість 22, яких вимагала прокуратура), при цьому один із суддів заявив про невинність підсудних. “Всі знають, що у цього судді (який виступив з окремою думкою – ред.) певна проблема”, — заявив тоді міністр юстиції Рафаель Катала, викликавши обурення суддів.

Серед вимог суддів — зміна системи виборів до Генеральна рада судової влади – з тим, щоб 12 з 21 члена вибиралися суддями. Крім того, вони вимагають більшої прозорості призначення суддів Верховного суду та Вищих судів автономних співтовариств. Ще однією вимогою стало підвищення зарплат.

Останнім часом судові органи Іспанії завалені численними справами. Тільки по справах, пов’язаними з “каталонської проблемою”, порушено десятки кримінальних справ. На адресу судових органів – в першу чергу Конституційного суду, Національної судової палати Верховного суду і Вищого суду Каталонії – звучать звинувачення в тому, що вони не є незалежними органами, а діють за вказівками іспанського уряду.

“В Іспанії у людей враження, що судова система не настільки незалежна, якою повинна бути”, — заявив журналістам представник асоціації “Судді для демократії Ігнасіо Гонсалес Вега.

Міністр юстиції Рафаель Катала заявив журналістам, що у нього “немає істотних розбіжностей” з вимогами страйкарів, і що частина врахована в проекті бюджету на цей рік. Якщо бюджет, який знаходиться на розгляді парламенту, затвердять, то в країні буде створено 300 робочих місць в судовій системі – суддів і прокурорів, а на поліпшення комп’ютерних систем в судових органах буде виділено 130 мільйонів євро.