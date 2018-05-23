БРЮССЕЛЬ, 22 травня — . Ситуація з реалізацією договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) може швидко змінитися в позитивному напрямку на тлі сталого діалогу між Вашингтоном і Пхеньяном, і особливо, якщо КНДР в результаті приєднається до договору, заявив у вівторок виконавчий секретар підготовчої комісії Організації по ДВЗЯВ Лассина Зербо.

© AP Photo / Ahn Young-јоопТрамп заявив, що ставлення Кім Чен Ина до переговорів з США изменилосьСеверная Корея оголосила 21 квітня, що припиняє випробування ядерної зброї і балістичних ракет, а також закриває ядерний полігон у Пхунгери. Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань був прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН в 1996 році, але не набрав чинності, оскільки не підписаний або не ратифікований рядом країн, у тому числі США.

“Стан речей може змінитися, і швидко змінитися. Хто міг повірити кілька тижнів або місяців тому, рік тому, що на Корейському півострові буде можливий саміт, і навіть уявити не можна було можливість зустрічі президента Трампа та Кім Чен Ина”, — заявив Зербо, виступаючи у вівторок на конференції в Брюсселі.

© AP Photo / Lee Jin-мапТрамп допустив, що зустріч з Кім Чен Ином в червні не состоитсяПо його словами, приєднання КНДР до договору навіть до вступу його в силу допомогло б зміцнити довіру на Корейському півострові та надати імпульс для ратифікації договору з боку інших країн, таких як США і Китай. Раніше Зербо вже заявляв, що КНДР слід розглянути підписання і ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Брав участь у конференції глава МЗС Бельгії також зазначив, що “заява КНДР (щодо припинення ядерних випробувань) вселяє надію, що цілі ДВЗЯВ досяжні”.

Для вступу договору в силу необхідна його ратифікація 44 державами, перерахованими в додатку, але їх числа в даний час документ ратифікували лише 36 держав, включаючи Росію, Великобританію і Францію. З решти країн договір не підписали Індія, КНДР і Пакистан підписали, але не ратифікували США, Китай, Єгипет, Ізраїль та Іран.

© AP Photo / Andrew НагпікСША продовжують готуватися до саміту з лідером КНДРТрамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин мають намір провести зустріч 12 червня в Сінгапурі. Вони повинні обговорити можливість нормалізації відносин для того, щоб КНДР не відчувала загрози для своєї безпеки і припинила ядерно-ракетні програми.

Раніше агентство Ренхап повідомило, що КНДР погрожує скасувати зустріч через спільних військових навчань Вашингтона і Сеула. Однак пізніше президент США заявив, що країни продовжують підготовку до саміту. За його словами, у Вашингтоні не отримували повідомлення від КНДР за скасування двостороннього саміту на вищому рівні.