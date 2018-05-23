ВАШИНГТОН, 22 травня — . США як і раніше налаштовані на проведення саміту з КНДР 12 червня та “повністю готовими” до нього, заявив держсекретар Майк Помпео. © AP Photo / Ahn Young-јоопКитай сподівається, що зустріч лідерів США і КНДР відбудеться в призначений термін

“Ми як і раніше працюємо над (зустріччю — ред.) 12 червня”, — сказав Помпео журналістам у вівторок, відповідаючи на питання про можливість скасування або перенесення саміту.

Президент США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин мають намір провести зустріч 12 червня в Сінгапурі. Вони повинні обговорити можливість нормалізації відносин для того, щоб КНДР не відчувала загрози для своєї безпеки і припинила ядерно-ракетні програми.

Раніше агентство Ренхап повідомило, що КНДР погрожує скасувати зустріч через спільних військових навчань Вашингтона і Сеула. Однак пізніше президент США заявив, що країни продовжують підготовку до саміту. За його словами, у Вашингтоні не отримували повідомлення від КНДР за скасування двостороннього саміту на вищому рівні.