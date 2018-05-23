БРЮССЕЛЬ, 22 травня – . Ряд європарламентарів, які брали участь у вівторок у слуханнях за участю Марка Цукерберга, залишилися розчаровані його відповідями, висловивши думку, що глава Facebook не зміг їх переконати у прагненні і можливості компанії змінити функціонування соцмережі.

© AFP 2018 / Josh EdelsonГлава британського комітету незадоволений тим, як допитували Цукерберга в ЕПВстреча Цукерберга з головами парламентських фракцій пройшла в Європарламенті у вівторок. У ході зустрічі глава Facebook спробував заспокоїти депутатів з приводу збереження особистих даних користувачів, заявивши, що компанія вже вжила заходів щодо відсіву ненадійних програм, змінила систему реагування на проблемний контент і створює нові інструменти для забезпечення конфіденційності.

“Те, що представив сьогодні Цукерберг, не було особливо переконливим”, — заявив журналістам після зустрічі глава самої впливової фракції Європарламенту — Європейської народної партії” Манфред Вебер.

“Він не зміг гарантувати, що черговий скандал Cambridge Analytica не повториться найближчим часом, не обіцяв нічого більшого, ніж те, що вже передбачено європейським законодавством, і цього недостатньо”, — вважає євродепутат. Вебер також зазначив, що Цукерберг не відповів на всі поставлені перед ним питання.

© AFP 2018 / Kimihiro НоѕһіпоЦукерберг заявив про вжиття заходів для недопущення витоку даних разработчикамС сарказмом прокоментував підсумки зустрічі лідер фракції лібералів та демократів Гі Верхофстадт. “Цей новий сміливий світ пана Цукерберга, у якому десятки тисяч співробітників Facebook вирішують, що таке підроблені новини, а що ні, мене лякає. Це громадська завдання для органів державної влади”, — написав він у своєму акаунті в Twitter.

Парламентарій також залишився незадоволений тим, що “заздалегідь підготовлений формат зустрічі був недоречним і зробив так, що Цукерберг зміг уникнути наших питань”.

“Я сподіваюся, що будуть отримані письмові відповіді від Facebook. Якщо на них не буде точного і детального відповіді, то повинні бути задіяні органи ЄС з питань конкуренції”, — заявив він.

“Я не сумніваюся, що Цукерберг геній, але є ризик, що його спадщина буде полягати в тому, що він створив компанію, схожу на Франкенштейна, який вийшов з-під його власного контролю”, — продовжив глава фракції лібералів і демократів.

У поширеній заяві фракції Альянсу лібералів і демократів за Європу зазначається, що “відповіді Цукерберга були неадекватними, а користувачі Facebook, чиї дані були використані не належним чином, мають право отримати компенсацію”.

© AFP 2018 / Pornchai KittiwongsakulFacebook запропонує інструмент очищення даних історії аккаунта в сетиРазочарованными залишилися і представники фракції “зелених”. “Невтішно бачити, що питання нашого співголови залишилися без відповіді. Як і очікувалося, формат слухання, запропонований спікером, допоміг босові Facebook ухилитися від громадського контролю”, — заявили в прес-службі фракції.

Фракція консерваторів і реформістів Європи також зазначила, що Цукерберг волів уникнути деяких незручних питань. “Я був здивований, почувши від Facebook підтвердження, що вони повинні збирати дані користувачів для цілей безпеки. Деякі люди можуть запитати, кому потрібен Інтерпол, коли у вас є Марк Цукерберг”, — іронізує голова фракції Сайед Камалл.