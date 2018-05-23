МОСКВА, 22 травня — . В українському місті Чернівці з нагоди Дня Європи встановили банер, на якому виявилося два Криму. Сергій МальгавкоВо Франції знайшли у продажу глобуси з російським Кримом

Як передає “Україна.ру”, карту встановили на Соборній площі міста перед виступом місцевих чиновників. На банері виділена територія України, пофарбована в кольори державного прапора. При цьому творці стенду розмістили на карті два Криму. Один з них виявився українським, а інший “виник”на території Румунії і Болгарії.

На помилку адміністрації звернули увагу користувачі соціальних мереж. Деякі з них спочатку навіть не повірили у справжність фотографій.

“Так правильно — один російський, один наш. Буде ще хтось претендувати — намалюємо ще (чорний гумор)”, — пожартував Георгій Мазурашу.

“На їх картах аж два Криму”, — написав Василь Забродський.

Півострів став російським регіоном після проведеного там в березні 2014 року референдуму, на якому 96,77 відсотка виборців Республіки Крим та 95,6 відсотка жителів Севастополя висловилися за входження до складу Росії.