ВАШИНГТОН, 22 травня – . США відкидають звинувачення влади Венесуели в адресу своїх дипломатів, оголошених у вівторок персонами нон грата, заявила журналістам офіційний представник держдепартаменту Хезер Науэрт.

© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsМадуро оголосив персоною нон грата повіреного в справах США”Ми бачили повідомлення, що режим (президента Венесуели Ніколаса — ред.) Мадуро має намір оголосити повіреного у справах США у Венесуелі – ред.) Тодда Робінсона та заступника голови місії Брайана Наранджоу персонами нон грата. Ми повністю відкидаємо брехливі звинувачення, висунуті режимом Мадуро щодо наших колег”, — сказала вона.

Раніше Мадуро оголосив персоною нон грата повіреного в справах США у Венесуелі Тодда Робінсона.