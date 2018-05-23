ВАШИНГТОН, 22 травня — . Держдеп США виступив проти звернення Палестини в Міжнародний кримінальний суд з-за дій Ізраїлю і назвав такі дії “контрпродуктивними”.

© РИА Новини / Ахмет АбедПалестина сподівається, що ООН і МКС розслідують події на кордоні Гази”Ми виступаємо проти дій, вжитих проти Ізраїлю в Міжнародному кримінальному суді, оскільки ми вважаємо це контрпродуктивним. Це не допомагає справі миру”, — заявила офіційний представник держдепу США Хезер Науэрт журналістам на брифінгу.

МЗС Ізраїлю назвав “цинічним кроком, не має юридичного значення”, звернення палестинців в Міжнародний кримінальний суд з проханням розслідувати злочини, у вчиненні яких вони звинувачують ізраїльтян. У заяві зовнішньополітичного відомства Ізраїлю кажуть, що розгляд ізраїльсько-палестинських справ виходить за рамки юрисдикції гаазького трибуналу.

У вівторок глава палестинського МЗС Ріяд аль-Малікі передав до МКС звернення у зв’язку з діями Ізраїлю і заявив про наявність достатніх підстав для негайного початку розслідування злочинів, скоєних на території Держави Палестини… офіційними особами та іншими громадянами Ізраїлю”.

© AP Photo / Mike CorderИзраиль назвав звернення палестинців в Міжнародний суд у Гаазі незаконнымИзраильтяне палестинські власті звинуватили в підбурюванні до тероризму, а також використанні жінок і дітей в якості “живих щитів” для прикриття зазіхань на безпеку громадян єврейської держави”.

Акції протесту почалися в секторі Газа 14 травня на тлі 70-ї річниці утворення Ізраїлю і перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Ізраїльські солдати вели вогонь на ураження по учасникам протестів. У зіткненнях загинули більше сотні палестинців. © , ИнфографикаПалестино-ізраїльський конфлікт