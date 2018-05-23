З країни буде видворено два представника США.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив персонами нон грата двох високопоставлених американських дипломатів після того, як влада США ввела санкції проти Венесуели з-за минулих президентських виборів, які, на думку Вашингтона, були нелегітимними.

Венесуельський лідер зажадав покинути країну протягом 48 годин тимчасового повіреного в справах США у Венесуелі Тодда Робінсона, а також генерального консула США в цій латиноамериканській країні Брайана Наранхо.

«Я засуджую всі санкції, що завдають шкоди Венесуелі… Вистачить змов. Здається неможливим мати поважні відносини з урядом США», — заявив Мадуро.