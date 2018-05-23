БРЮССЕЛЬ, 23 травня – . Глава МЗС Бельгії Дідьє Рейндерс не виключив, що в рамках захисних європейських заходів у зв’язку з можливими санкціями США по Ірану можуть бути розроблені нові пропозиції у сфері регулювання. © AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisСША не прагнуть змінити режим в Ірані, заявили у Держдепі

Минулого тижня Єврокомісія оприлюднила план захисних заходів від можливих санкцій США щодо Ірану, запустивши процедуру оновлення закону 1996 року, покликана блокувати екстериторіальні наслідки нових обмежувальних заходів для європейських компаній.

“У нас є кілька можливостей продовжувати працювати з Іраном з СПВД, звичайно, по-перше, це закликаючи Іран виконувати угоду”, — сказав Рейндерс, виступаючи у вівторок на конференції в Брюсселі, вказавши також на раніше запропоновані Єврокомісією заходи підтримки з боку Європейського інвестиційного банку діяльності європейських компаній в Ірані.

“Ми просто намагаємося організувати набір захисних засобів, можливо, використовувати колишнє регулювання, можна організувати нове регулювання, ми подивимося”, — додав він, зазначивши, що головне рішення залишається за самими європейськими компаніями.

Президент США Дональд Трамп 8 травня оголосив, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Трамп також заявив про відновлення всіх санкцій, в тому числі і вторинних (відносно інших країн, які ведуть бізнес з Іраном), дію яких було зупинено в результаті досягнутої угоди.