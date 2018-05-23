ВОНСАН (КНДР), 23 травня – . Закриття ядерного полігону КНДР, як прогнозувалося раніше, може початися в середу, проте поки погодні умови не дозволяють говорити про це з упевненістю. Ілля ПиталевПомпео озвучив умови, за яких США “поліпшать життя” північнокорейців

Група іноземних журналістів, яка прибула в північнокорейський Вонсан для освітлення закриття “ядерного полігону в північній частині країни”, не змогла виїхати у вівторок в бік об’єкта через погані метеоумови. Від Вонсана до відомого всім Пхунгери приблизно 600 кілометрів, так що шлях туди на поїзді може зайняти цілу ніч чи день.

Таким чином представники ЗМІ, які повинні засвідчити офіційне закінчення підземних ядерних випробувань в КНДР, не зможуть опинитися на місці раніше вечора середи.

Раніше північнокорейське агентство ЦТАК повідомило, що КНДР ухвалила рішення провести 23-25 травня закриття ядерного полігону Пхунгери. Планується повністю знищити вхід на полігон, а також навколишні об’єкти. З території будуть виведені всі наукові працівники і співробітники охорони. Випробувальна шахта полігону буде підірвана, потім будуть знесені всі наземні споруди — будинок дослідного інституту, пости охорони та інші об’єкти.

Історія випробувань

© AP Photo / Andrew НагпікСША як і раніше налаштовані на проведення саміту з КНДР 12 июняПолигон Пхунгери відомий тим, що в його надрах пройшли шість ядерних випробувань.

Перше підземне випробування ядерного пристрою КНДР провела 9 жовтня 2006 року, а 25 травня 2009 року Пхеньян провів другий тест. У лютому 2013 року КНДР повідомила про чергове успішно проведеному ядерному випробуванні. Південна Корея ці дані офіційно підтвердила. В спецслужбах Росії потужність ядерного заряду тоді оцінили у п’ять кілотонн.

ЗМІ Південної Кореї 6 січня 2016 року передали інформацію, що у районі полігону Пхунгери відбулося штучно викликане землетрус, магнітуда якого склала 4,2. Пізніше КНДР заявила про успішне випробування водневої бомби, передавши спеціальну заяву в ефірі центрального ТБ. Північна Корея 9 вересня 2016 року провела чергові ядерні випробування. Епіцентр підземних поштовхів магнітудою від 4,8 до 5,3 був розташований в районі північнокорейського полігону.

КНДР провела 3 вересня 2017 року нове ядерне випробування в районі міста Кильчжу провінції Хамген-Пукто, де розташований полігон Пхунгери. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів. Потужність вибуху могла досягати 50 кілотонн.

КНДР оголосила, що припиняє випробування ядерної зброї і балістичних ракет, а також закриває ядерний полігон у Пхунгери 21 квітня 2018 року.

Група журналістів

© AP Photo / Ahn Young-јоопКитай сподівається, що зустріч лідерів США і КНДР відбудеться в призначений срокЖурналисты світових ЗМІ з Великобританії, США, Росії та Китаю прибули у вівторок у північнокорейський Вонсан. Звідси, як очікується, група з двох десятків чоловік на поїзді відправиться на закриття полігону.

Спочатку в КНДР запрошували і південнокорейські ЗМІ, проте все змінилося після початку навчань між США і Південною Кореєю 11 травня. Маневри, які розглядаються в Пхеньяні як “репетиція” війни на Корейському півострові, дещо затьмарили недавній прорив у відносинах Півночі і Півдня. КНДР скасувала зустріч на рівні міністрів з реалізації домовленостей саміту лідерів країн, пригрозила відмовитися від зустрічі Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом і відмовилася прийняти список журналістів з Південної Кореї для відвідування полігону.

Пізніше деякі ЗМІ повідомили, що Пхеньян зажадав по 10 тисяч доларів з кореспондентів Південної Кореї для відвідування полігону. Проте в КНДР ці твердження спростували.

“Патріотичний політ”

© AFP 2018 / Mandel Ngan Трамп заявив про готовність Південної Кореї, Китаю і Японії інвестувати в КНДРВ підсумку на борту літака Ан-148, який прямував з Пекіна в Вонсан, виявилися співробітники МІА “Росія сьогодні”, RT, Сіньхуа, CCTV, CNN, CBS, AP і Sky news.

Весь політ на дисплеях літака демонстрували запис концерту патріотичної музики у виконанні військового оркестру та дівчат, одягнених в біле. Салон, оформлений без вишукувань, був пофарбований в основному в червоно-сині кольори з національним орнаментом на підголівниках.

Пасажирам запропонували почитати журнал Democratic People’s Republic of Korea про досягнення республіки в різних областях, а також газету The Pyongyang Times. З пресою в салоні знаходився один супроводжуючий від північнокорейців.

Потім борт приземлився в аеропорту Кальмі недалеко від Вонсана. Репортерів поселили в готелі, також носить назву Кальмі. В ній же обладнаний прес-центр.

© AFP 2018 / Atta Kenare Спроби підриву СВПД можуть позначитися на переговорах з КНДР, застеріг ЕСГостиница була побудована в 1978 році. У 2007-му її відреставрували. Тут вона відома тим, що в неї заселяли безліч іноземних делегацій. Наприклад, у 2008 році, за словами супроводжуючих корейців, в ній проживав ансамбль “Берізка”.

Як повідомляють організатори, журналістів заселили номери третьої категорії, тоді як вищої вважається перша. Тим не менш, апартаменти можна вважати явно неабиякими. Зокрема, на кожного кореспондента МІА “Росія сьогодні” виділили по просторому номер із двома двоспальними ліжками. При бажанні за номером можна проїхати на велосипеді. З вікна відкривається вид на Східно-Корейська затока, обабіч якого стоять недобудовані готелі.