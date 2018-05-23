РИГА, 23 травня – . Звільнений з-під варти латвійський політичний і громадський активіст Володимир Ліндерман має намір домогтися того, щоб на свободу було випущено й інший захисник російських шкіл Олександр Гапоненко. © Фото : Алла БерезовскаяЗащитник російських шкіл Латвії розповів про умови укладення

Поліція безпеки Латвії порушила кримінальну справу після минулого в кінці березня Вселатвийского батьківських зборів, учасники якого виступили проти переведення шкільної освіти на латиську мову. За даними правоохоронців, справу порушено за ознаками “злочини проти держави”, а також інших кримінальних діянь. На організованому Російським союзом Латвії Вселатвийском батьківських зборах було висловлено незгоду з реформою. Два учасники заходу, Олександр Гапоненко і Ліндерман, були звинувачені у діях проти держави і поміщені під арешт. У Ризькій центральній в’язниці Ліндерман провів два тижні. У понеділок суд скасував арешт правозахисника.

“Я буду робити все можливе, в тому числі базуючись на рішенні про моє звільнення, щоб домогтися звільнення Олександра Гапоненко. Я вважаю, що це мій такий борг. У нього теж приблизно через місяць буде перегляд запобіжного заходу, оскільки при моєму звільненні були знайдені досить ефективні аргументи, звичайно, вони можуть бути застосовані і в його справі. Сподіваюся, що і він зможе до суду вийти на свободу”, — сказав Ліндерман в інтерв’ю радіостанції Baltkom.

За його словами, він продовжив займатися громадською діяльністю, навіть якщо б не вийшов на свободу.

© Фото : Алла Березовська”Кожному русофобу — по міцному труні!” Інтерв’ю Володимира Ліндермана”Це взагалі не питання. Я б продовжив, навіть перебуваючи у в’язниці. Я вже навіть розробив цілу стратегію… не Можна говорити, що шкода, що випустили з в’язниці, але якщо б я залишився, я був би готовий використовувати ці ідеї. Тепер буду робити це на волі, правда, поліція безпеки, швидше за все, якісь обмеження все-таки введе”, — сказав Ліндерман.

Сейм Латвії 23 березня затвердив поправки до закону “Про освіту”, що передбачають переведення всіх шкіл на державну мову навчання до 2021-2022 навчального року. Президент Раймондс Вейонис 2 квітня підписав закон. У Латвії проживають близько 2 мільйонів осіб, з них близько 40% — російськомовні. У республіці одна державна мова — латиська, російська має статус іноземної.