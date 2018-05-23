ВАШИНГТОН, 23 травня — . Саудівської коаліції важко уникати цивільних жертв в Ємені, заявив на конференції у Вашингтоні в. о. заступника помічника держсекретаря США з політичних і військових питань Майкл Міллер. © AP Photo / Mohammed al-QadhiВ єменському Марибе обстріляли ринок, загинули п’ять осіб

“Діяти з необхідним рівнем точності та обережності щодо цивільних жертв і шкоди, що завдається нею, — це дуже важке завдання для сил коаліції, але ми продовжуємо підкреслювати важливість цього”, — сказав Міллер.

За даними Управління верховного комісара ООН з прав людини, всього з березня 2015 року в Ємені загинули 6,385 тисячі мирних жителів, 10,047 тисячі людей отримали поранення, причому переважна більшість жертв припадає на дії коаліції.

© РИА Новини / Олександр ЮрьевСаудовские ППО збили запущену з Ємену балістичну ракетуВ Ємені з 2014 року триває збройний конфлікт, в якому з одного боку беруть участь повстанці-хуситы з шиїтського руху “Ансар Алла”, а з іншого — урядові війська і ополчення, лояльні президенту Абд Раббо Мансуру Хаді.

Влади з повітря і на землі підтримує арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією, а хуситам до недавнього часу допомагали військові, лояльні екс-президенту Алі Абдаллі Салеху, який загинув у грудні 2017 року.