МЕХІКО, 23 травня – . Шестеро американців, які перебували на борту невеликого літака Gulfstream G200, постраждали в результаті події з повітряним судном при посадці в аеропорту столиці Гондурасу. © AFP 2018 / ANP/ Vincent ЈаппіпкСМИ: в Нідерландах зазнав аварії легкомоторний літак

За даними каналу Televicentro, літак летів з американського Остіна. Він здійснив посадку у середини ЗПС аеропорт Тонконтін, виїхав за її межі, отримав серйозні пошкодження і майже зруйнувався. Постраждалих доставили в госпіталь.

Після інциденту аеропорт в Тегусігальпі був закритий. Зараз прилітають рейси спрямовані в повітряну гавань міста Сан-Педро-Сула, а вильоти припинені. Експерти знайшли вже “чорний ящик” літака, передбачається, що аварія сталася з вини пілота, який вперше здійснював посадку в Тонконтине.