ВАШИНГТОН, 23 травня — . США не послаблюють контроль над експортом вогнепальної зброї, передаючи частину функцій експорту від держдепу міністерства торгівлі, заявив в. о. заступник помічника держсекретаря з політичних і військових питань Майкл Міллер. © Фото : U. S. Army / Charles RosemondПравозащитники закликали заблокувати поставки зброї США Ер-Ріяду

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала передати міністерству торгівлі повноваження вирішувати питання про експорт у треті країни ряду найменувань зброї, включаючи стрілецьку. Це було неоднозначно сприйнято неурядовими організаціями в США.

“Минулого тижня міністерство торгівлі передало в Федеральний реєстр запропоноване правило щодо передачі нагляду за експортом низки видів зброї, включаючи стрілецька, боєприпасів до неї та інших пов’язаних товарів з юрисдикції держдепартаменту в юрисдикцію міністерства торгівлі. Це планувалося протягом довгого часу, але було подано тільки зараз. За запропонованими правилами вогнепальну зброю і пов’язані товари, які недоступні в роздрібних магазинах (США), залишаться в юрисдикції держдепартаменту”, — сказав Міллер на конференції у Вашингтоні.

“Запропоновані зміни не усувають контроль над експортом вогнепальної зброї і боєприпасів. Для їх експорту, як і раніше потрібна ліцензія уряду США”, — додав представник держдепартаменту.

© AP Photo / Mindaugas KulbisПомпео збільшить продажу американської зброї за кордоном, вважає сенаторС ним заочно не погодився сенатор-демократ Кріс Мерфі, який виступав на конференції в інший час. За його словами, розширюючи експорт зброї, США експортують “епідемію насильства” за кордон.

“Важливо те, що ми не граємо лідируючу роль. Ми погіршуємо національну епідемію насильства, експортуючи цю епідемію в інші країни”, — сказав Мерфі.

У США в останні роки почастішали випадки масових вбивств з вогнепальної зброї і стрілянини в школах, що спровокувало дискусію в суспільстві про можливі обмеження на носіння зброї. США є найбільшим експортером зброї у світі.