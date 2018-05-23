МЕХІКО, 23 травня – . Повірений у справах США в Каракасі Тодд Робінсон, оголошений персоною нон грата, заявив, що країні потрібні зміни. © AFP 2018 / Nicholas КаммГосдеп відкинув звинувачення Венесуели в адресу своїх дипломатів

“Я вас запевняю, що країна потребує змін”, — наводить канал Globovision заяву дипломата, якому президент Ніколас Мадуро дав 48 годин, щоб виїхати на батьківщину.

У вівторок дипломат відвідав штат Меріда, де виступив у венесуельсько-американському центрі. За словами Робінсона, він вперше в Меріді, але ця його поїздка буде не останньою.

Президент США Дональд Трамп в понеділок підписав указ, заборонивши громадянам та юридичним особам США операції з суверенним боргом Венесуели, а також операції з державними активами цієї країни після виборів, на яких переміг Мадуро.