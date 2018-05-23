ВАШИНГТОН, 23 травня — . Правозахисники і експерти в галузі торгівлі зброєю обговорили на конференції у вашингтонському Стимсоновском центрі проблему торгівлі американським озброєнням, критикуючи політику США в цій області. Загальна думка була така: коаліція на чолі з Саудівською Аравією припускає масову загибель мирних громадян в Ємені при тому, що США надають підтримку коаліції, хоча і не беруть участі прямо в її операціях. Представник держдепартаменту на конференції залишився в меншості, заявивши, що саудівської коаліції “дуже складно” діяти точно і що США “продовжують говорити” з Ер-Ріядом на тему жертв серед цивільного населення. Один з учасників конференції назвав ці запевнення “повною нісенітницею”. © AP Photo / Brennan LinsleyГосдеп: США не послаблюють контроль над експортом вогнепальної зброї

У Ємені з 2014 року триває збройний конфлікт, в якому з одного боку беруть участь повстанці-хуситы з шиїтського руху “Ансар Алла”, а з іншого — урядові війська і ополчення, лояльні президенту Абд Раббо Мансуру Хаді. Влади з повітря і на землі підтримує арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією.

За даними Управління верховного комісара ООН з прав людини, всього з березня 2015 року в Ємені загинули 6,385 тисячі мирних жителів, 10,047 тисячі людей отримали поранення, причому переважна більшість жертв припадає на дії коаліції.

Тисячі мирних жертв



© Фото : U. S. Army / Charles RosemondПравозащитники закликали заблокувати поставки зброї США Ер-РиядуТысячи мирних жителів продовжують гинути в результаті бомбардувань саудівської коаліції в Ємені, заявила Радію Альмутавакел, голова єменського неурядової організації “Мватана”.

“Всі сторони конфлікту в Ємені здійснюють порушення… Але у коаліції є сила і зброя, яка може вбити більше цивільних (осіб — ред.) і зруйнувати більше цивільних об’єктів… З 2015 року до теперішнього часу ми зафіксували понад 200 інцидентів з боку коаліції, в яких були вбиті тисячі і тисячі людей і ще багато було поранено. У більшості випадків на місці події не було ніяких військових цілей”, — сказала Альмутавакел.

За її словами, удари коаліції обрушуються на всі цивільні об’єкти і церемонії — “мости, фабрики, історичні пам’ятки, весілля, похорон”. Тільки з початку 2018 року, незважаючи на міжнародну увагу до проблеми, організація нарахувала 30 випадків загибелі мирних громадян від дій коаліції. Так, в квітні в результаті удару по людям, які зібралися на весілля у провінції Хадджа, загинула 21 людина, з них 11 — діти.

Правозахисник розкритикувала міжнародну торгівлю зброєю, в результаті якої триває конфлікт.

“Торгівля зброєю — одна з основних причин, по якій не зупиняється війна у Ємені. Світ дуже можливий, але він не відбувається… тому, що саудівська коаліція отримує “зелене світло” на покупку зброї від багатьох країн світу”, — сказала Альмутавакел.

“США приєдналися до коаліції Ер-Ріяда”

CC0 / U. S. Army/Pfc. Josselyn Fuentes / Сенатор: США експортують “епідемію насильства” в інші страныНеправительственные організації очікують найближчим часом нових поставок американської зброї Саудівській Аравії і закликають конгрес втрутитися, оскільки це зброя незаконно використовується в Ємені, вважає заступник директора вашингтонського офісу неурядової організації Human Rights Watch Андреа Прасоу.

Прасоу нагадала, що президент США Дональд Трамп в ході візиту в Саудівську Аравію в 2017 році обіцяв Ер-Ріяду багатомільярдні поставки нового зброї.

“Багато з цих продажів вже були схвалені, і ми очікуємо з дня на день повідомлення про додаткові продаж зброї Саудівській Аравії”, — сказала Прасоу. “Ми сподіваємося, що конгрес розгляне можливість зупинити ці продажі — це один із способів зупинити конфлікт”, — додала вона.

© AFP 2018 / Genya SavilovПоставки американського зброї Україні посилили конфлікт, заявили в ДНРВ 2017 році 47 сенаторів США підтримали резолюцію, що закликає припинити продаж зброї Ер-Ріяду, однак резолюція не набрала необхідної більшості голосів і не була прийнята.

За словами Прасоу, її організація зафіксувала в Ємені десятки ударів коаліції під керівництвом Саудівської Аравії, що порушують міжнародне право. “Мова йде про свідомий вибір незаконних цілей — шкіл, лікарень, ринків”, — уточнила вона.

За її словами, хоча США не завдають ударів по хуситам в Ємені, вони всіляко підтримують коаліцію Ер-Ріяда. “США по суті приєдналися до коаліції під керівництвом Саудівської Аравії, надаючи їм дозаправку літаків, цілевказування, військових для проведення навчань саудівських офіцерів”, — заявила Прасоу.

Ер-Ріяду “важко” уникнути цивільних жертв, запевняє держдеп

© AFP 2018 / Ahmad Al-ВаѕһаГосдеп: саудівської коаліції важко уникати загибелі цивільних осіб в ЙеменеПри цьому присутній на конференції представник держдепартаменту заявив, що коаліції “важко” уникнути цивільних жертв.

“Діяти з необхідним рівнем точності та обережності щодо цивільних жертв і шкоди, що завдається нею, — це дуже важке завдання для сил коаліції, але ми продовжуємо підкреслювати важливість цього”, — сказав в. о. заступника помічника держсекретаря з політичних і військових питань Майкл Міллер.

За його словами, продаж зброї — це “Складні рішення, які оцінюються на підставі багатьох чинників і ризиків”.

“Це включає певне розуміння щодо кінцевого використання. Підписуються документи, які нам надаються гарантії”, — заявив Міллер.

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisСША не прагнуть змінити режим в Ірані, заявили в ГосдепеОн запевнив також, що з продажем зброї переговори не закінчуються, США продовжують обговорювати питання нерозповсюдження, заборони на передачу важливих технологій від покупців третім країнам та інші ризики продажу зброї.

Один з учасників конференції, що відмовився представитися, тут же назвав висловлювання представника держдепартаменту “повною нісенітницею”. Його попросили “стриматися в виразах”, але не заважали висловлювати свою точку зору.

Міллер також прокоментував передачу міністерству торгівлі США контролю над експортом низки найменувань вогнепальної зброї, якими зараз відає держдепартамент. “Запропоновані зміни не усувають контроль над експортом вогнепальної зброї і боєприпасів. Для їх експорту, як і раніше потрібна ліцензія уряду США”, — заявив представник держдепартаменту. Він закликав американців брати участь у публічному обговоренні ініціативи, яке відкриється цього тижня і триватиме 45 днів.

“Ми експортуємо насильство”

© AP Photo / Mindaugas KulbisПомпео збільшить продажу американської зброї за кордоном, вважає сенаторС представником держдепу заочно не погодився сенатор-демократ Кріс Мерфі, який виступав на конференції в інший час. За його словами, розширюючи експорт зброї, США експортують “епідемію насильства” за кордон.

“Важливо те, що ми не граємо лідируючу роль. Ми погіршуємо національну епідемію насильства, експортуючи цю епідемію в інші країни”, — сказав Мерфі, виступаючи на конференції.

У США в останні роки почастішали випадки масового розстрілу людей і стрілянини в школах, що спровокувало дискусію в суспільстві про можливі обмеження на носіння зброї. США є найбільшим експортером зброї у світі.

При цьому Мерфі визнав, що багато сенатори вірять у стримування Ірану будь-якою ціною, а оскільки Іран підтримує хуситов, то й мирні жертви в результаті дій саудівської коаліції представляються “необхідним наслідком стримування Ірану”. Сам Мерфі підкреслив, що не підтримують подібну оцінку того, що відбувається. “Я не думаю, що нам є на кого ставити в цьому зіткненні (в Ємені)”, — пояснив сенатор.

Для того, щоб боротися з проблемами торгівлі зброєю в усьому світі, сенатор запропонував зробити три кроки. Насамперед, він рекомендує переглянути позицію США з Міжнародного договору про торгівлю зброєю, який США підписали, але не ратифікували. Крім того, він пропонує посилити норми закону США (так званий закон Ліхі), який забороняє держдепартаменту і Пентагону надавати військову допомогу іноземним силам безпеки, що порушує права людини. По-третє, Мерфі виступає за більш активне застосування існуючих регулюючих функцій, закладених в чинному законі про експорт озброєнь.