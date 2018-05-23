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Гуманітарна конференція з Ємену пройде в кінці червня в Парижі

23.05.2018

МОСКВА, 23 травня — . Президент Франції Еммануель Макрон і наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман в ході телефонної розмови підтвердили, що гуманітарна конференція з Ємену відбудеться наприкінці червня в Парижі, говориться в комюніке Єлисейського палацу.Ребенок в разрушенных после авиаудара зданиях в городе Таиз, Йемен. © AFP 2018 / Ahmad Al-ВаѕһаГосдеп: саудівської коаліції важко уникати загибелі цивільних осіб в Ємені

В ході телефонної розмови Макрон і бен Салман обговорили угоду з Іраном щодо ядерної програми, ситуацію в Ємені та Сирії. “Підкреслили необхідність досягти мирного врегулювання цих криз, що дестабілізують регіон”, — йдеться в комюніке.

Конфлікт в Ємені між шиїтськими повстанцями-хуситами з руху “Ансар Алла” і урядом країни триває з 2014 року. На боці уряду у війну втрутилася створена Саудівською Аравією коаліція арабських країн, яка регулярно завдає авіаударів по захопленим хуситами районах.

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