МОСКВА, 23 травня — . Вихід України з СНД може обернутися для Києва мільярдними втратами, пише польська газета Rzeczpospolita. © AFP 2018 / Tony ЅиріпѕкуПорошенко відкликав представників України з органів СНД

Видання нагадує, що Київ не ратифікувала Статут СНД, але “підписав тисячі документів у рамках співдружності”. Серед них угоди про безвізовий режим, міграційний і гуманітарне співробітництво, обмін правовою інформацією, а також про співробітництво слідчих органів та взаємне визнання документів.

Президент країни Петро Порошенко минулого тижня заявив, що Україна найближчим часом вийде з угод, які “навіть в найменшій мірі обмежують її національні інтереси”, – наголошує Rzeczpospolita.

“Якщо б Україна розірвала ці договори, то більше трьох мільйонів українських працівників не змогли б працювати в Росії. У Києві зроблять все, щоб вийти лише напоказ. Так зробила Грузія, яка залишила СНД, але дотримується договори, які їй вигідні”, — наводить видання слова професора Андрія Суздальцева. Раміль СитдиковУходя, закрийте двері: куди Україна вийде з СНД?

Видання зазначає, що, на думку економістів, найважливішим є договір про вільну торгівлю.

“Розірвання цього договору призвело б Україну до багатомільярдних втрат. Укладення нових торговельних угод, наприклад, з Білоруссю чи Казахстаном, не є справою одного дня”, — заявив виданню український економіст Олександр Охріменко.

Rzeczpospolita підкреслює, що в минулому році торговельний обмін між Україною та іншими країнами СНД склав $16 млрд, велика частина з яких припадає на Росію. СтрингерВыход з СНД не вплине на економіку України, впевнений Гройсман

У квітні Порошенко доручив уряду почати процедуру офіційного виходу і запропонував “остаточно закрити українське представництво” в Мінську. При цьому Київ має намір зберегти ті угоди з країнами Співдружності, які вважає вигідними для себе: про визнання дипломів і працевлаштуванні, про транзит та інші, які будуть необхідні для роботи України і економіки України”.

Минулого тижня український президент повідомив, що підписав указ про відкликання представників України з усіх статутних органів об’єднання.