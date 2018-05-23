МОСКВА, 23 травня — . Уряд Канади за останні два з половиною роки витратило 24,4 мільйона доларів на пости, відео і рекламні кампанії в Facebook і Instagram, повідомляє газета Globe and Mail. Дмитро ЗнаменскийКанада знизила рівень дипломатичних відносин з Венесуелою

Як повідомляє газета, зазначена сума була витрачена з січня по березень 2016 2018 року. Відзначається, що урядова туристична корпорація Destination Canada витратила більше за всіх федеральних відомств — трохи більше дев’яти мільйонів доларів на рекламу туризму в країні.

Управління міграції витратив більше двох мільйонів доларів на роз’яснення вимог для отримання візи і стимуляцію економічної міграції, а також майже 50 тисяч на інформування про програму для сирійських біженців.

Видання зазначає, що, за повідомленням федерального управління по закупівлях, за 2016-2017 роки витрати уряду на рекламу в соцмережах вперше перевищили витрати на телерекламу. Так, наприклад, в минулому році частка рекламних витрат на цифрові медіа становила 54,7% всіх витрат на рекламу, з них 23,3% становили витрати на рекламу в соцмережах.