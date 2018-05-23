МЕХІКО, 23 травня – . Венесуельські власті почали у вівторок розслідування проти провідного опозиційного порталу Nacional за публікацію інформації, в якій не визнаються законні влади. Дмитро ЗнаменскийВысланный з Каракаса дипломат із США заявив, що Венесуелі потрібні зміни

“Національна комісія з телекомунікацій повідомила 22 травня 2018 року про початок адміністративного санкційного процесу щодо електронного ЗМІ Nacional Web за передбачуване невиконання статті 27 закону про соціальної відповідальності на радіо, телебаченні і в електронних ЗМІ шляхом поширення повідомлень, в яких не визнаються законні органи влади і містяться спонукання до ненависті”, — йдеться в повідомленні комісії.

Портал Nacional часто використовує формулювання, які ставлять під сумнів законність обрання тих чи інших органів венесуельської влади. У разі рішення комісії портал може отримати великий штраф і навіть бути закритий за порушення.

У 2007 році у Венесуелі була закрита найбільша приватна телекомпанії RCTV, влада звинуватила її в підривній діяльності. До цього тодішній лідер країни Уго Чавес пригрозив закрити приватні телеканали і радіостанції, звинувативши їх у тому, що вони виступають як “політичні гравці збанкрутілих опозиційних політичних партій”.

© AP Photo / Ariana CubillosВ ЄС пообіцяли вжити заходів у відповідь на вибори в ВенесуэлеУже після смерті Чавеса в 2013 році відбулася операція з продажу одного з великих опозиційних каналів Globovision новим власникам. У венесуельської влади були давні претензії до каналу. Чавес звинувачував колишнього власника телеканалу в причетності до змови з метою зміни влади у Венесуелі, а також погрожував конфіскацією активів каналу у зв’язку з необхідністю виплат вкладникам збанкрутілого банку, власник якого був акціонером телеканалу.

Проти каналу порушувалися вісім судових розглядів, останній раз це було пов’язано з висвітленням ситуації навколо так і не відбувся формального вступу на посаду президента переобраного в жовтні 2012 року Чавеса. Уряд Венесуели штрафувало Globovision на 2,1 мільйона доларів за показ у прямому ефірі бунту у в’язниці “Ель-Родео” в червні 2011 року.