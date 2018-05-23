МЕХІКО, 23 травня – . Відразу 14 священиків відсторонені від своїх посад у чилійському місті Ранкагуа за підозрою в причетності до злочинів на сексуальному грунті, повідомляє портал 24Horas. Катерина ЧесноковаАктриса Джафарі назвала сексуальні домагання глобальною проблемою

“У служінні обмежені 14 священиків. Вони вчинили дії, які можуть бути злочинами як у цивільній, так і в канонічній області”, — наводиться на порталі заява єпархії Ранкагуа.

Мова йде про сексуальні домагання до молодих людей і навіть дітей, про яких повідомила раніше одна з парафіянок.

Раніше всі 34 єпископа Чилі, брали 15-17 травня участь у чотирьох зустрічах з папою Римським Франциском у Ватикані, подали йому прохання про відставку у зв’язку з гучним скандалом навколо священнослужителів цієї країни, звинувачених у педофілії.

У січні під час апостольського візиту в Чилі тато Франциск піддався жорсткій критиці з-за гучного скандалу навколо майже 80 чилійських священнослужителів, яких звинуватили у сексуальних злочинах проти неповнолітніх. Зокрема, під час поїздки понтифік заступився за єпископа чилійського міста Осорно Хуана Барроса, який, на думку громадськості, довгий час захищав і переховував впливового місцевого священика Фернандо Карадиму, визнаного винним у педофілії. Тоді Франциск назвав звинувачення на адресу Барроса “наклепом” і закликав надати йому докази неохайності єпископа.