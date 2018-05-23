Повідомляється, що ще десятки людей отримали поранення.

Напад розпочався з-за багатомісячних протестів проти медеплавильного заводу Sterlite в місті Тутікорін, який, за словами демонстрантів, забруднив підземні води району і поставив під загрозу місцеве рибальство.

У вівторок демонстрації стали більш жорстокими, у яких протестувальники почали рух через місто, закидали поліцейських камінням і перекидали автомобілі.

«Поліція повинна була здійснити необхідні дії у невідкладних обставин для захисту суспільного життя і майна», — сказав К. Паланисвами, вищий чиновник в штаті Таміл-Наду.

Паланисвами наказав розслідувати стрілянину і оголосив про виплату 100 000 рупій (близько 1500 доларів) сім’ям загиблих.

Співробітники служби безпеки були відправлені в цей район на тлі побоювань, що насильство може поширитися. Політики закликали до миру.

«У цей критичний час я закликаю всі верстви суспільства бути спокійними і допомагати в підтримці миру в державі», — йдеться в заяві губернатора Таміл Наду Банварилала Пурохита.

Мідний завод, що належить компанії Vedanta Ltd., був у центрі уваги протестів з 2013 року, коли витік газу отруїла десятки людей. Завод був закритий наприкінці березня регулюючими органами за забруднення середовища, однак він може знову відкритися вже 6 червня.