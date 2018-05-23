ГАЗУ, 23 травня — . ВПС Ізраїлю завдали ракетного удару по сектору Газа, зокрема по порту і по об’єктах руху ХАМАС, передає агентство аль-Раї. © AP Photo / Luis M. AlvarezГосдеп виступив проти звернення Палестини в Міжнародний кримінальний суд

“ВПС Ізраїлю завдали повітряного удару трьома ракетами по двох катерах в порту міста Гази”, — йдеться в повідомленні агентства. Зазначається, що один з катерів згорів в результаті удару.

Також, за даними агентства, ізраїльська армія завдала ракетних ударів по військових об’єктах руху ХАМАС в північній частині сектора Газа. © , ИнфографикаПалестино-ізраїльський конфлікт