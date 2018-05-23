МЕХІКО, 23 травня – . Влада Куби продовжують роботу по ідентифікації загиблих під час аварії авіалайнера, вже пізнані 50 з 111 жертв трагедії, повідомив директор інституту судової медицини країни Серхіо Рабелль. © REUTERS / Alexandre МепедһіпіСМИ: одна з трьох вижили в авіакатастрофі на Кубі померла від травм

У п’ятницю, 18 травня, Boeing 737-200, що виконував рейс Гавана — Ольжин, незабаром після зльоту впав між аеропортом імені Хосе Марті і передмістям Гавани Сантьяго-де-лас-Вегас. За даними ЗМІ, на борту літака знаходилися 113 чоловік, включаючи членів екіпажу, 111 з них загинули, дві жінки перебувають у критичному стані.

“Можу повідомити, що 50 тел упізнані, в тому числі чотири члена мексиканського екіпажу”, — наводить портал Milenio заяву Рабелля. З шести членів екіпажу поки не ідентифіковані двоє.

Також поки не ідентифіковані останки ще чотирьох іноземців – двох аргентинців, мексиканської туристки і одного жителя Західної Сахари.

Розбився Boeing 737-200 був орендований компанією Cubana de Aviación у мексиканської авіакомпанії Damojh. Головне управління цивільної авіації Мексики призупинило роботу Damojh на час перевірки її діяльності.