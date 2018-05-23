ТОКІО, 23 травня — . Північна Корея прийняла список південнокорейських журналістів, які будуть висвітлювати демонтаж ядерного полігону, повідомило агентство Chosun. Ілля ПиталевПомпео озвучив умови, за яких США “поліпшать життя” північнокорейців

“Уряд зробить необхідні кроки зважаючи дозволу Півночі на поїздку преси, включаючи надання транспорту”, — йдеться в заяві міністерства.

В 9 ранку список південнокорейських журналістів, в який увійшли по чотири людини від новинних ЗМІ та телекомпаній, був переданий північнокорейської сторони через пункт переговорів Пханмунджом в демілітаризованій зоні. Північна Корея прийняла цей список.

Досі КНДР кілька разів відхиляла список південнокорейських журналістів. У той же час, іноземні журналісти, в тому числі і кореспондент , були доставлені з Пекіна в місто Вонсан на східному узбережжі Північної Кореї. Вони будуть з місця висвітлювати демонтаж ядерного полігону.

Про те, яким транспортом журналісти будуть доставлені на місце, не повідомляється.

Північна Корея запросила журналістів на демонтаж полігону 23-25 травня. МЗС КНДР оголосив про це 12 травня, однак ситуація стала невизначеною після початку в Південній Кореї спільних американо-південнокорейських військово-повітряних навчань за знищення ядерних і ракетних об’єктів на території КНДР.